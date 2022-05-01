"الجهاد" برام الله ينظم فعاليات رمضانية

قام نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في بلدة كفر نعمة قضاء رام الله، بتوزيع الحلويات على المصلين والمعتكفين في مساجد البلدة، عن أرواح شهداء جنين وكتيبتها الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضهم وكرامتهم.

من جهته، اختتم نادي شباب كفر نعمة، فعاليات دوري الشهيدين رياض خليفة ومعاد زراع الرمضاني، الذي شهد مباريات طيلة شهر رمضان الفضيل، وحضور جماهيري لافت، تخليداً لذكرى الشهداء، وإحياء سيرتهم في وجدان الأجيال القادمة.

يذكر أن الشهيد القائد رياض خليفة أحد أبرز قادة سرايا القدس، قد استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة كفر نعمة بتاريخ 14 ديسمبر 2003م، واستشهد المجاهد معاذ زراع من أبناء حكرة الجهاد الإسلامي في 11 سبتمبر 2006م، أثناء تأديته واجبه الجهادي.