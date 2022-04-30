سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وهي من الموضوعات الهامة والتي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وخاصة التجار والمستثمرين، ولذلك قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان

تراجع سعر الدولار في لبنان، خلال تعاملات، اليوم الأحد 1 مايو 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

ونزل سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم ليتراوح بين 26650 ليرة للشراء، و26650 ليرة للبيع، مقابل 26900 للشراء، و26950 للبيع ليرة، أمس.

ويوم الأربعاء 27 أبريل 2022، أعلن مصرف لبنان المركزي إنه مدد تعميما يسمح للبنوك بشراء الدولار دون سقف على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي حتى نهاية مايو/أيار 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 1 مايو 2022

اعتراض البنوك على خطة التعافي المالي

وكانت جمعية مصارف لبنان قالت هذا الأسبوع إنها ترفض أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تتوقع إنقاذ بعض الودائع وتقليص ودائع أخرى وتطلب من مساهمي البنوك ضخ رؤوس أموال جديدة.

ووصفت جمعية المصارف المسودة بأنها "كارثية" وقالت إنها تلقي على البنوك والمودعين "الجزء الأكبر" مما تقول الحكومة إنها خسائر تبلغ 72 مليار دولار.

وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ الخطة، لكن خبراء يقولون إن الدعم من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.