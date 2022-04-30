هيئة المعابر: إعلان مهم حول إجازة عيد الفطر المبارك بمعبر رفح

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، مساء اليوم السبت، إعلاناً هاماً حول عمل معبر رفح البري خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الهيئة، أن إجازة عيد الفطر المبارك بمعبر رفح البري ستبدأ اعتباراً من صباح الأحد (1 مايو) وحتى مساء الخميس (5 مايو 2022)، حيث سيكون المعبر مغلقاً خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاد فتحه اعتباراً من صباح الأحد (8 مايو 2022).

وإليكم نص البيان:

إعلان مهم حول عمل معبر رفح البري خلال إجازة عيد الفطر المبارك:

تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن إجازة عيد الفطر المبارك بمعبر رفح البري ستبدأ اعتباراً من صباح الأحد (1 مايو) وحتى مساء الخميس (5 مايو 2022)، حيث سيكون المعبر مغلقاً خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاد فتحه اعتباراً من صباح الأحد (8 مايو 2022).



الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

السبت 30 أبريل 2022