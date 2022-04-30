سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من الموضوعات التي تهم الكثير من المتابعين ويبحثون عنها باستمرار، ومع كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مايو 2022

استقرار الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا خلال مستهل تعاملات، اليوم الاحد 1 مايو 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 3870 ليرة للشراء، و3905 ليرات للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

ولم يتغير سعر صرف الدولار في دمشق. بمدى يومي بين 3890 و 3905 ليرة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مايو 2022

وفي مدينة حلب استقر سعر صرف الدولار، عند سعر شراء يبلغ 3865، وسعر مبيع يبلغ 3900 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3885 و 3900 ليرة.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد بقى سعر صرف الدولار عند سعر شراء يبلغ 3875، وسعر مبيع يبلغ 3915 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3865 و 3915 ليرة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الإسترليني اليوم في سوريا

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 4810 ليرات للشراء، و4863 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 1030 ليرة للشراء، و1042 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مايو 2022

سعر الدرهم الإماراتي

وبقى سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 1051 ليرة للشراء، و1063 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

كما لم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، مسجلًا نحو 12605 ليرات للشراء، و12744 ليرة للبيع.