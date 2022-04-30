د. الهندي: الصراع مع الاحتلال مفتوح وليس مرتبطاً بشهر رمضان فقط

أكَّد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي وعضو مكتبها السياسي الدكتور محمد الهندي أنَّ المرحلة المقبلة التي قد يتصاعد فيها العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني تفرض على قوى المقاومة مسؤولياتٍ جديدة؛ على رأسها رفع مستوى التنسيق والجهوزية.

وتوقع د. الهندي في مقابلة على قناة الجزيرة مباشر اليوم السبت 30 أبريل 2022، أنْ تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً غاشماً على جنين، مستدركاً: "ما يفرض علينا رفع مستوى التنسيق بين فصائل المقاومة، خاصة بين حركتي الجهاد وحماس.

وقال الدكتور الهندي: "نحن في صراع مفتوحٍ مع الاحتلال، والأمر غير مرتبط بشهر رمضان أو قبله أو بعد، بل بصراعٍ مفتوح وطويل وممتد مع الحركة الصهيونية".

وأضاف: "الصراع الطويل مع الحركة الصهيونية لن ينتهي بضربة واحدة، ولكن نعمل على دفع الكيان خطوة خطوة إلى الوراء، وصولاً إلى زواله".

وأوضح أنَّ هناك تبايناً واضحاً وكبيراً بين قدرات المقاومة وإسرائيل التي تتفوق فيها الأخيرة من ناحية العتاد والعُدة، مع إشارته إلى أنَّ الصراع الدائر لا يقاس بهذا المحدد فقط؛ إنما يقاس بقوة الإرادة والعزيمة والصمود، وهو ما يتفوق فيه الشعب الفلسطيني.

واستحضر الدكتور الهندي للدلالة على قوة الإرادة لدى الشعب الفلسطيني، ما رواه جندي إسرائيلي لدى اقتحامهم مخيم جنين، عندما كان الأطفال يرشقونه بالحجارة، ويضربون على باب الجيب، وينادون على الجنود بداخله: "افتح الباب.. افتح"، كما استحضر صورة الشهيد رعد حازم الذي ارهق الكيان في مطاردته التي استمرت 9 ساعات متواصلة.

وأوضح الدكتور الهندي، ان الصراع لا يتعلق باليهود كديانة؛ قائلاً: "صراعنا مع الحركة الصهيونية التي زرعت اليهود، واستغلت احلامهم التوراتية لزرع هذا الكيان في المنطقة لمنع نهضة الأمة الحضارية"، مشيراً إلى انَّ "إسرائيل" هي مشروع الغرب واداته للهيمنة على الدول العربية والإسلامية.

وذكر أنَّ ثمة متغيرات كبيرة حصلت في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها وجود مقاومة ملتحمة بدينها، وعقيدتها، وشعبها، ما جعل "إسرائيل" تفقد الفرصة في تحقيق أي انجازٍ امام قوى المقاومة، قائلاً: "منذ الحرب على لبنان عام 2000 – و2006 والحروب على غزة، لم يعد لإسرائيل قدرة على تحقيق أي انجاز، في حين كانت تهاجم دول وتحقق انتصارات ساحقة في غضون ساعات قبل ذلك".