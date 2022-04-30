ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني

توِّج نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم السبت، بلقبه الخامس والثلاثين بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه إسبانيول، برباعية نظيفة ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وخلال المباراة، تناوب على تسجيل أهداف الريال، كل من البرازيلي رودريغو ثنائية في الدقيقتين 33 و43، وأسينسيو في الدقيقة 55 والبديل الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع الريال رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه، برشلونة، وضمن التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.

وبات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل 4 مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.

ويستعد الريال لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأنه خسر ذهابا 4-3 في مباراة مثيرة.

جدير ذكره أنه دخل الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، حيث سبق له أن توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان (2004)، والانجليزي مع تشلسي (2010)، والفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والألماني مع بايرن ميونيخ (2017).