جوجل تطلق خدمة جديدة تحافظ على الخصوصية

كشفت شركة جوجل، أمس الجمعة، أنها ستطلق خدمة جديدة، تساعد في المحافظة على الخصوصية الكاملة لمستخدميها.

وأعلنت "جوجل" في بيان عبر حسابها الرسمي، أنها ستقبل من مستخدميها طلبات إزالة أرقام هواتفهم من نتائج البحث عبر محرك البحث "جوجل".

ولفتت إلى أن ذلك يتماشى مع سياساتها في حماية خصوصية مستخدميها، وإمكانية إزالتهم للمعلومات الخاصة بهم، مثل: أرقام هواتفهم، وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وعناوينهم الفعلية.

ويُشار إلى أنه، كانت "جوجل" في السابق تنفّذ تلك الطلبات في حالات خاصة جدًّا، مثل: تعرض أحد لحملاتٍ احتيال واضحة، ويتم من خلالها إزالة التفاصيل البنكية، مثل: أرقام حساباته، وتفاصيل بطاقة ائتمانه.

جدير ذكره أنه تُمَكّن السياسة الجديدة لـجوجل الأطفال أقل من 18 عامًا، من إزالة أي صور خاصة بهم موجودة على محرك البحث.