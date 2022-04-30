بالصور جيش الاحتلال يسمح بنشر اسم قتيل عملية "أريئيل"

سمحت الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" في جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، بنشر إسم الجندي الذي قتل، أمس، في عملية "أريئيل" قرب سلفيت.

وذكرت القناة 12 العبرية: بأنه سمح بنشر اسم الجندي القتيل في عملية "أريئيل" وهو، جولف فيتشزلاف، من منطقة "بيت شيمش" قرب القدس المحتلة..

وكان قد قتل، أمس الجمعة، حارس أمن في مستوطنة "أريئيل" قرب سلفيت، ونفذها شابان وقاما بإطلاق النار تجاهه من نقطة صفر ومن ثم الانسحاب من المكان.

وذكرت مصادر عبرية، اليوم السبت، أن 15 "إسرائيلياً" قُتلوا في غضون شهر، مع بداية موجة العمليات البطولية الأخيرة، وذلك بعد مقتل حارس أمن "مستوطنة أرئيل"، أمس.



