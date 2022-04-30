بالصور سرايا القدس وكتائب القسام تنظمان حملة "إفطار صائم" بخانيونس

نظمت سرايا القدس وكتائب القسام "لواء خانيونس" محور البلد، مساء اليوم السبت، حملة إفطار صائم للمارة الذين تأخروا عن موعد الإفطار .

ويُشار إلى أنه جاءت الحملة في إطار التجسيد الحقيقي لمعنى الوحدة الوطنية في صفوف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وشاركت سرايا القدس وكتائب القسام في "لواء خانيونس" بمنطقة "محور البلد " بحملة إفطار الصائم، مع آذان المغرب وعند الإفطار، حيث وزعوا الماء والتمر على المواطنين والسائقين المتأخرين عن موعد الافطار.

الجدير بالذكر أن مشروع "إفطار الصائم" يأتي من باب الحث على أجر إفطار الصائم في شهر رمضان المبارك، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي والإخاء ومد يد العون ومساعدة المواطنين قبيل الإفطار.





















