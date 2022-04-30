منصور عباس يرد على السنوار.. فماذا قال؟

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن منصور عباس النائب في "الكنيست" عن القائمة الموحدة رد على تصريحات يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي في حركة حماس.

ونقلت القناة 12 العبرية عن منصور عباس قوله في أول رد له على السنوار: "نحن لسنا مدينين للسنوار أو لأي أحد بشيء، نحن نفعل ما هو خير للمجتمع العربي وللشعب الفلسطيني".

وأضاف عباس :"نعتقد أن حوار الشراكة سيعزز السلام بين الشعوب ".

وكان أكّد رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم السبت، إنّ "سيف القدس الذي امتشقناه العام الماضي لن يغمد حتى التحرير والعودة بإذن الله"، مشدّدًا على أنّ نتيجة امتشاق "سيف القدس" جاءت أكبر بكثير مما تمّ تقديره، وما زال صداها يتسع ببركة الأقصى.

ودعا السنوار، خلال خطاب أمام العديد من النخب من أبناء شعبنا في مدينة غزة، قادة العالم والكيان "الإسرائيلي" إلى منع تكرار صورة استباحة جنود الاحتلال للمسجد الأقصى، مضيفًا "من يأخذ القرار بتكرار هذه الصورة فهو قد أخذ بنفسه قرارًا باستباحة آلاف الكُنس والمعابد اليهودية في العالم أجمع".