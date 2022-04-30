بالصور قناة عبرية تزعُم: جيش الاحتلال اعتقل منفذي عملية "أريئيل"

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أنه تم اعتقال منفذي عملية "أريئيل" في سلفيت بالضفة المحتلة.

وقال مراسل القناة 13 العبرية أور هيلار:"قوة من "اليمام" و"الشاباك" تمكنت من اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في "أريئيل"، أمس".

ومن جابنه، زعم موقع واي نت العبري، بأن منفذا عمــلــية "أريئيل" من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وأحدهما ينتمي لحركة حـــمــــاس، واعتقلا من منزليهما بعد مطاردة لمدة 20 ساعة، وأنه كان بحوزتهما سلاح كارلو عدد 2".

وأفادت مصادر محلية، "بأن الشابان المعتقلان هما: يحيى مرعي وسميح العاصي من قراوة بني حسان، حيث زعم الاحتلال اعتقالهم بتهمة تنفيذ عملية "أريئيل" وأحدهم أسير محرر".

وأوضحت المصادر، أنه اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال داخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، عقب اقتحام الاحتلال للبلدة.















