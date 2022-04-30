السنوار يشيد بالمرابطين والمدافعين عن الأقصى والقدس من اعتداءات الاحتلال والمستوطين

أشاد رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس"، يحيى السنوار، اليوم السبت، بأداء المرابطين في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والقدس من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتحام مستوطنيه.

السنوار: العمليات البطولية الأخيرة في الداخل المحتل أثبتت أن الكيان أوهن من بيت العنكبوت

السنوار: رأى العالم حالة الارباك والتخبط التي عاشها الكيان الصهيوني على مدار الساعات بعد عملية رعد حازم.

السنوار: قوافل المرابطين انطلقت من يافا وحيفا واللد والرحملة والسبع لترابط في المسجد الأقصى وتؤكد حقنا فيه وأننا لن نفرط فيه.

السنوار: امتشقنا سيف القدس لندافع عن المسجد الأقصى وأمتنا ستقوم بواجبها إذا تم المساس بالقدس.

السنوار: صدى سيف القدس يزداد ويتسع بفضل الله وببركة الأقصى، فما كنا نتصور العام الماضي أن الضفة الغربية ستهب هبّة رجل واحد وأن الداخل المحتل ولم نفقد الأمل يوما في فلسطيني وعربي ومسلم.

السنوار: خطة الاحتلال التي رسمتها استخباراته لقطع راس المقاومة في غزة ذهبت هباء.

السنوار: سيف القدس لم يغمد حتى العودة والتحرير.

السنوار: نوجه التحية للجمهورية الإيرانية ومرشدها ومسؤوليها الذين لم يترددوا في بذل كل غال من أجل القدس.

السنوار: من أخذ القرار باستباحة المسجد الأقصى هو نفسه من اخذ القرار باستباحة آلاف والمعابد اليهودية على امتداد العالم اجمع.

السنوار: الاحتلال يريد ان يحول هذه الحرب إلى حرب إلى معركة دينية ونحن لا نفضل ان تتحول إلى ذلك.

السنوار: على شعبنا الفلسطيني ان يستعد لمعركة كبيرة إذا لم يكف الاحتلال عن الاعتداء على المسجد الأقصى.

يتبع...