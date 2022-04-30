"الدفاع الروسية": إسقاط 18 مسيرة في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة

أسقطت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن المضادات الجوية أسقطت 18 مسيرة وتدمير منشآت عسكرية أوكرانية منها مواقع قيادة، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار، فضلا عن تصفية مراكز تجمع المسلحين.

وأفادت الدفاع الروسية، بتدمير خمسة منشآت عسكرية في أوكرانيا، من بينها: مستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى مركز تجمع عسكري للمسلحين، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة.

وقصفت المقاتلات الروسية، تسع مناطق لتمركز المعدات العسكرية وتجمع المسلحين، كما تمت تصفية أكثر من 120 متطرفا، بالإضافة إلى تدمير أربع دبابات وست عربات مدرعة، كما دمرت أربع منشآت عسكرية أوكرانية: موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار.

كما واستهدفت المدفعية الروسية 389 هدفا عسكريا أوكرانيا، خلال الليل، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 مسيرة أوكرانية، بما في ذلك ثلاث من طراز Bayraktar TB-2 .

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، خلال الساعات الأخيرة، صاروخين أوكرانيين من منظومة Smerch فوق منطقة دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركوف.

ومرت القوات الروسية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة المستمرة لليوم 66 على التوالي: 142 طائرة، و112 مروحية، و658 طائرة بدون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و307 قاذفات صواريخ متعددة، و1189 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2492 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.