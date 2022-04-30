بالفيديو معركة شرسة بين أسدين.. هكذا كانت النهاية!

كشفت لقطات مروعة عن شجار عنيف بين أسدين تسلل أحدهما إلى الآخر أثناء نومه في الشمس.

وفي التفاصيل، قام المرشد الميداني المتدرب أيدن بليك، بتصوير هذا الصراع المذهل بين الأسدين في محمية Dinokeng Game في جنوب إفريقيا.

وقالت صحيفة "يلي ميل" البريطانية: إنه أثناء قيادة "المرشد الميداني" إلى المنطقة التي شوهد فيها الأسدان، وجد أن إطار سيارته مثقوبًا واضطر للتوقف في الطريق، ثم شاهد الاسدين على بعد أقدام فقط منه، لذلك بدأ في تصوير شجارهما.

ويظهر الفيديو أحد الأسود وهو يغفو بتكاسل في الأدغال، بينما يتسلل اخر ببطء وينقض على الأسد النائم الذي يستيقظ ويمسك بمهاجمه عبر مخالبه وأسنانه.

ويوضح الفيديو الأسدان وهم يتشاجران على العشب لبضع ثوانٍ، قبل أن يتصارعوا وينهوا شجارهما دون خسائر أو إصابات خطيرة.