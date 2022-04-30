شاهد مباراة ريال مدريد واسبانيول بالدوري الإسباني مباشر اليوم السبت 30 ابريل 2022، يعتبرها المدريديون والمختصون بشؤون كرة القدم، أنها مباراة حسم الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد للعام الجاري 2022، كونه يحتاج نقطة وحيدة لخطف اللقب من أقرب المنافسين له، وخاصة أن ريال مدريد سيلعب المباراة على استاد سانتياغو برنابيو، وبين جماهيره، وستقام مباراة ريال مدريد واسبانيول الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم السبت 30 ابريل 2022 بتوقيت فلسطين، على ملعب الملكي، مع العلم أن مباراة الذهاب انتهت لصالح اسبانيول بهدفين لهدف، وسط توقعات بأن يحتفل الميرنغي بلقبه الـ 35 هذه المساء، بين جماهيره.

مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر

ويحرص مشجو كرة القدم بشكل عام، ومحبو ريال مدريد بشكل خاص في البحث عن شاهد مباراة ريال مدريد واسبانيول بالدوري الإسباني مباشر اليوم السبت 30 ابريل 2022، فهم يهتمون في هذه المباراة الحاسمة، إذ يسعى فريق المدرب الإيطالي كارلون أنشيلوتي إلى حسم لقب الليغا مبكرا، والاستعداد جيدا لملاقاة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لهذا ستكون مباراة قوية يخوضها الفريق الملكي للاحتفال باللقب والتركيز على المباراة المقبلة، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر، بجودة عالية دون تقطيع.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول مباشر الآن

وفي آخر 8 مباريات التقى فيهم الفريقان، تغلب الملكي على اسبانيول 6 مرات مقابل فوزان لفريق اسبانيول، لكن هذه المباراة ستكون حاسة جدا للملكي، كونهم يريدون تتويجا مبكرا، حتى ترتكز أذهانهم إلى مباراتهم الكبيرة والمعقدة ضد مانشستر سيتي هذه الأسبوع، وخاصة أن السيتي فاز بالمباراة الماضية بنتيجة 4 أهداف لثلاثة، لهذا يحرص مشجعو كرة القدم الأوروبية، إلى مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول مباشر الآن.

مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

ولأهمية المباراة، فإن الجميع يبحث عن مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر، فهي تنقل على العديد من القنوات الرياضية، وعلى روابط بث مباشر يهتم بها أصحاب المواقع الرياضية، فهي من أهم مباريات الموسم، لأنها ستحسم اللقب لصالح ريال مدريد وتجعله يتوج بالكأس الـ 35 في تاريخه، أو من المتحمل في حال خسر الريال هذه المباراة، فإن تتويجه باللقب سيتأجل ليحسم في مباراة أخرى، فالريال يحتاج إلى نقطة وحيدة لحسم اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنتين.

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد اسبانيول اليوم

ووفق التقارير الصادر عن المقربين من النادي الملكي، فإن مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي يفكر في الدفع بلاعبيه الاحتياطيين في المباراة، لأنه يريد إراحة نجومه الأساسيين للتحضير إلى مباراتهم الحاسمة في دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي، وسيلعب بالأسماء التالية: -

أندري لونين

مارسيلو - رافا مارين - فاييخو - لوكاس فاسكيز

داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا - إيسكو

ماركو أسينسيو - ماريانو - جاريث بيل

التشكيل المتوقع لإسبانيول ضد ريال مدريد

من المتوقع أن يدخل مدرب فريق اسبانيول مباراته ضد ريال مديد بتشكيلة تضم كل لاعبيه المتاحين، إذ من المتوقع أن يلعب المباراة بهذه الأسماء التالية: -

دييجو لوبيز

أليكس فيدال - فيرناندو كاليرو - لياندرو كابريرا - أدريا بيدروسا

يانجل هيريرا - كايدي باري - سيرجي داردير

خافي بوادو - راؤول دي توماس - توني فيلهينا

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