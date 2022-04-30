جماهير قلقيلية تشيع الشهيد يحيى عدوان وهتافات للقدس والمقاومة

شيعت جماهير غفيرة من محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم السبت، الشهيد يحيى علي عدوان (28 عاما)، والذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق المحافظة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد عدوان من مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ومن ثم توجه إلى منزل عائلته، لإلقاء نظر الوداع على جثمانه الطاهر.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في مسجد عزون الكبير، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء ببلدة عزون.

وهتف المشاركون في موكب التشييع بشعارات للقدس والتمسك بطريق الشهداء، إلى جانب الاستمرار في المقاومة، لمواجهة جرائم الاحتلال.

واستشهد الأسير المحرر يحيى عدوان، بعد إصابته برصاص في الصدر، أطلقه عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية عزون.

والشهيد عدوان أسير محرر اعتقل أربع مرات، أمضى خلالها أكثر من 7 سنوات في سجون الاحتلال.