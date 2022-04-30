في بيت عزاء الشهيد مساد.. "عدنان": دم الشهداء سينبت نصراَ

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي التعازي إلى عائلة الشهيد أحمد مساد (20 عاماً)، والذي استشهد قبل أيام خلال اقتحام قوات الاحتلال محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وضم الوفد قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، حيث قدموا التعازي والمواساة لعائلة الشهيد باسم الحركة وذراعها العسكري سرايا القدس وكتيبة جنين.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له: "إن الشهيد يحصل على أعلى المراتب في الدنيا والأخرة، وأن الله أسكنه منزلة النبيين والصديقين عنده يوم القيامة، حيث ارتقى شهيداً وهو يقاتل في سبيل الله أعداءه".

واستنكر القيادي عدنان موقف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، من ظلم الاحتلال وقتله المدنيين وتدنيسه المقدسات وسرقته الأراضي، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تصم أذانها عن قتل الفلسطينيين، وكأن المواطنين الصهاينة هم الضحية.

وأكد القيادي المحرر أن رد جنين على جرائم الاحتلال مستمر ومتواصل، فمنذ عام 2002 يخرج من جنين الاستشهاديين الأبطال لضرب العمق الصهيوني أمثال راغب جرادات ورعد حازم وضياء حمارشة، وأن دم الشهداء سينبت نصرآ بإذن الله.

يذكر أن الشهيد الأسير المحرر أحمد محمد مساد (20 عاماً) من بلدة برقين، استشهد بتاريخ 27/4/2022، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمحافظة جنين.