شيف من غزة تخلق لنفسها عالماً خاصاً في الكعك والمعمول والسر في النكهة وغرابة القوالب

لم تتوقف المشاريع الخاصة في قطاع غزة منذ عدة أعوام حيث خلقت لنفسها مكاناً واضحاً وزاحمت المشاريع الضخمة في تحدٍ لكافة الظروف الاقتصادية والمعيشية ، لتضع هذه المشاريع لنفسها بصمة واضحة في عقول المستهلكين ولتجد سوق تسويقي جيد لها.

المعمول والكعك من أكثر المشاريع الرائجة هذه الأيام وخاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد ، " الشيف سوار أبو ناصر " سطع نورها وتركت بصمة واضحة في مجال الكعك والمعمول وخاصة في الطلب الكبير على منتوجاتها .

الشيف "سوار أبو ناصر" قالت لفلسطين اليوم" أنا أعمل الكعك منذ 12 عاماً ولي شغلي الخاص من المعمول بحشوات العجوة والفستق الحلبي والجوز.



وأوضحت الشيف أبو ناصر " أتميز بالكفاءة العالية في العمل وخاصة أني ستخدم أجود المواد من سميد وطحين ، وهناك إقبال شديد من المواطنين ، وخاصة أن ما يميز عملي القوالب الغريبة التي تستهوي المواطنين والتي قد تمكنت من جلبها من الأاردن ومصر .

وبينت أن سبب توجهها للعمل ، هي الظروف التي تحكم قطاع غزة ، ورغبتها أن تكون سنداً لزوجها وبينتها في هذه الظروف ، معتبرة ً أن البداية كانت هواية وطورت من نفسي حيث أخذت دورات خارجية من مصر والأردن حتى تمكنت من أتقان العمل وأصبح علينا إقبال.

وأشارت إلى أنها وبسبب جودة عملها أصبحت عدد من المراكز والمؤسسات تطلبني لإعطاء الدورات ، وتابعت "طموحي أن يكون لي شغل الخاص معمل أو محل كبير وخاصة أنا لدي أيدي عاملة ، وبحاجة لمحل لترويج السلعة .











