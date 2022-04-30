وفاة السيسي.. إشاعة تغرق مواقع التواصل وتُربك وسائل الإعلام في مصر

لقي خبر وفاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضجةً كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كما أربكت وسائل إعلام مصرية، الذي انتقل عبر منصة "نبض".

و"نبض" هو تطبيق لنشر الأخبار من مواقع وسائل الإعلام العربية بشكل آلي؛ لكن وسائل إعلام محلية قالت: "إنه قد تمّ إغلاق الموقع بعد تعرّضه للقرصنة من أجل نشر أخبار كاذبة".

وقالت قناة “سي.بي.أس”في تغريدة على تويتر: "غلق تطبيق نبض بمصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عبره"، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

غير أنّ إدارة "نبض" نفت في بيان، أن يكون التطبيق قد تعرّض لأي عملية اختراق، مذكرة أن المنصة لا تقوم بتحرير الأخبار التي تنشرها نقلا عن المواقع الإخبارية.

فيما بعد، أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، إغلاق تطبيق "نبض" بعد بثه "أخباراً كاذبة".

ويأتي إغلاق التطبيق بعد وقت وجيز على إعلان الإعلام المصري أنّ التطبيق تعرّض للاختراق.

ولم ترد تفاصيل عن "الأخبار الكاذبة" التي بثها "نبض"، وهو تطبيق ينقل الأخبار عن مواقع ووسائل إعلام عربية متعدّدة.

بيد أن إعلان إغلاق التطبيق جاء بالتزامن مع انتشار صورة "screen shot"، قيل إنها من "التطبيق"، وتضمّنت خبراً كاذباً عن وفاة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وتأسست منصة نبض للأخبار، في عام 2012، وتحتوي على أكثر من 1500 ناشر للمحتوى العربي من كل الفئات، كالأخبار المحلية والعالمية والرياضة والاقتصادية والصحية والتكنولوجيا.

تنوه إدارة نبض بأن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، وأن المصادر في التطبيق لديها لوحة تحكم خاصة بها لنشر محتواها في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. وتنوه أيضا بأن تطبيق نبض لا يقوم بتحرير أي خبر، وكافة الأخبار تنشر عبر المصادر الإخبارية.https://t.co/NKiFXgFYjZ — تطبيق نبض Nabd App (@NabdApp) April 29, 2022

وتقوم المنصة بتخصيص المحتوى المقدَّم إلى المستخدمين بناءً على اختياراتهم واهتماماتهم وموقعهم الجغرافي، كما تتوافر كتطبيق للهواتف الذكية في نظامي التشغيل "iOS" و"Android".