الحلو لـ"فلسطين اليوم" : 30 – 35 شاحنة محملة بالغاز "الإسرائيلي" دخلت غزة خلال 4 أيام

استبعد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة أحمد الحلو، اليوم السبت 30 ابريل 2022، أن يرتفع سعر البنزين والسولار في محطات القطاع، بعد إعلان "إسرائيل" ارتفاع سعر المحروقات بدءاً من شهر مايو المقبل.

وقال الحلو في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: " أتوقع ثبات سعر السولار والبنزين والغاز لهذا الشهر، فلن يطرأ على أسعار المحروقات أي زيادة، مقارنة بارتفاعها في (إسرائيل)، لأن قرار تثبيت سعر المحروقات والغاز في غزة لايزال ساري المفعول، ولم يحدث أي تعديل عليه.

وأشار الحلو إلى أن سعر لتر السولار يباع للمستهلك من المحطات لـ 5.99 شيكل، فيما يُباع لتر البنزين بـ 6.58 شيكل، ناهيك عن أن سعر أسطوانة الغاز 12 كيلو جرام تصل للمستهلك بـ 66 شيكلاً.

ولفت إلى أن الغاز دخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بموجب اتفاقية مع الجهات المختصة في رام الله، مضيفاً: "من يوم الاثنين الماضي حتى الخميس من ذات الأسبوع دخل إلى القطاع من 30 – 35 شاحنة محملة بالغاز الإسرائيلي إلى القطاع".

وأكد، أن الغاز "الإسرائيلي" أعلى جودة من الغاز المصري، الذي يختلط بالشوائب والماء ويؤثر على الاشتعال في المنازل، متابعا: "منذ أسابيع أتواصل مع الجهات ذات العلاقة في رام الله، من أجل توقيع اتفاقية لإدخال كميات الغاز التي يحتاجها قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري".

وأشار إلى أنه لن يكون فرقاً بين سعر الغاز المصري و"الإسرائيلي" للمستهلك، مع ميزة أن الأخير أعلى جودة.

يشار إلى أن "إسرائيل"، أعلنت عن ارتفاع سعر لتر البنزين "أوكتان" بدءًا من غدٍ الأحد، وسيصل سعره إلى 7.06 شيكل.