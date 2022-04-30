القيادي الجنيدي: القدس ملهمة الأحرار وجيل الثورة يتقدم

أكد القيادي المحرر راجح الجنيدي "أبو أحمد"، اليوم السبت 30/4/2022، أن جيل ما بعد أوسلو هو جيل مهند الحلبي والضيائين تلاحمة وحمارشة ورعد حازم، لافتاً إلى أن هذا الجيل هو جيل النصر والتحرير الذي يجسد الإيمان والوعي والثورة.

وأوضح القيادي الجنيدي في مقابلة صحفية، أن القدس هي ملهمة الأحرار والأبطال، وهي محور الأمة، مشيداً بالجمهورية الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية، التي جعلت القدس على سلم أولوياتها، وجعلت لها يوماً عالمياً.

واعتبر الجنيدي، أن الاحتلال حاول جاهداً الالتفاف على الحالة النضالية الفلسطينية، وبيع الوهم من خلال خيار التسوية والتطبيع، مشيراً إلى أن جيل القدس مستمر في إبقاء جذوة المواجهة ضد الاحتلال حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

وتابع "أبو أحمد"، أن الفلسطيني بطبيعته يرفض الذل والخضوع خلال مسيرته الطويلة، وأن رحلة الدم ممتدة من أن وطئ المستعمر أرض فلسطين المباركة، لافتاً إلى أن المقاومين استمروا في معركتهم ومقاومتهم حتى هذه اللحظة دفاعاً عن القدس والأرض والإنسان.