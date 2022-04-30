تحضير المُكسرات ينشط استعداداً لعيد الفطر في غزة

على عجلة من أمرهم، يستعد العمال لإنتاج المكسرات بمختلف أنواعها، لعرضها في الأسواق المحلية قبيل عيد الفطر المبارك في قطاع غزة.

ويزداد الاقبال على شراء المكسرات قبيل عيد الفطر المبارك تحديداً باعتباره مكون أساسي للضيافة بجانب الكعك والمعمول، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ويعتبر موسم للبيع بالنسبة للتجار.

وتختلف أنواع المكسرات التي يزيد الاقبال عليها، حيث أن أهمها الكاجو واللوز والبندق، والبذور بأنواعها المختلفة، حيث تتميز بنكهاتها المميزة والمختلفة.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج في معظم منتجات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ، إلا أنه هناك تناسباً في أسعارها في السوق المحلية، لتناسب الأوضاع الاقتصادية في غزة.