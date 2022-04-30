"حزب الله": عملية "أرييل" تؤكد تصميم الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال

أشاد حزب الله بالعملية البطولية في مستعمرة "ارييل"، التي تؤكد تصميم الشعب الفلسطيني المقاوم على مواجهة الاحتلال والدفاع عن نفسه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة.

وقال حزب الله في بيان له: "إن هذه العملية وما سبقها من عمليات بطولية وتصدي المجاهدين لكل محاولات التوغل الصهيوني في مدنهم واحيائهم، تثبت يقظة الشعب الفلسطيني واستعداده الدائم لمواجهة الاحتلال وآلته الإجرامية".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سيواصل طريق المقاومة والكفاح حتى تحرير أرضه وتحقيق النصر الكامل الذي بات قريبًا بإذن الله".

وذكرت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن "حارس أمن قتل برصاص فلسطينيين اثنين عند مدخل مستوطنة "أرييل" (قرب مدينة سلفيت)" ليلة الجمعة/السبت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "مشتبها فيهما كانا يستقلان سيارة إلى مدخل أرييل، أطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة، ومن ثم لاذا بالفرار".