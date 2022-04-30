كتائب "شهداء الأقصى" تتبنى عملية "أرئيل" التي أدت لمقتل مستوطن

تبنت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة "فتح" اليوم السبت 30/4/2022 ، الهجوم المسلح على مدخل مستوطنة "أرئيل" في سلفيت شمالي القدس الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل "حارس أمن" إسرائيلي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب ملثم بالكوفية الفلسطينية، ومن خلفه صورة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وشعار كتائب الأقصى، يتلو بيانا مكتوبا يعلن فيه مسؤولية جماعته عن هذه العملية المسلحة.

وقالت قناة "مكان" العبرية، إن "فلسطينيين ترجلا من سيارة عند نقطة الحراسة في المدخل الغربي للمدينة، وأطلقا النار صوب الحارس، ثم عادا إلى السيارة ولاذا بالفرار".

وأضافت القناة أنه "في أعقاب الهجوم؛ عقد قائدا المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الميجر جنرال يهودا فوكس، وفرقة يهودا والسامرة البريغادير آفي بلوت، جلسة لبحث النشاطات العملياتية الواجب اتخاذها، وشارك في الجلسة مسؤولون من الشاباك والشرطة".

وأشارت إلى أن "قوات الأمن تبذل قصارى جهدها لإلقاء القبض على مرتكبي اعتداء أرئيل، وقد أغلقت محاور رئيسية وشرعت في أعمال تمشيط واسعة النطاق".

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي، أن قوات الجيش فرضت طوقا على مدينة سلفيت المجاورة لأرئيل، وأغلقت المدخل الشمالي لسلفيت بالسواتر الترابية.