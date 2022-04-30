الجهاد برفح تنظم احتفالية دينية في يوم القدس العالمي

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أمس الجمعة 28 رمضان، احتفالاً دينياً لإحياء يوم القدس العالمي، حمل شعار "القدس محور المقاومة".

وحضر الحفل قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي برفح إضافة إلى حشد كبير من المواطنين.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الدينية وتنوعت بين صلاة التراويح في العراء والابتهالات والأناشيد.

ورُفعت خلال الاحتفالية الأعلام والشعارات والهاشتاقات المؤكدة على عروبة وهوية القدس، والمنددة بالاعتداءات الصهيونية بحق القدس.

وخلال كلمته قال أ. محمود عدوان مسئول إقليم رفح أن هذه الفعالية تأتي في يوم القدس العالمي للتأكيد أن الشعب الفلسطيني مازال متمسكا بخيار الجهاد والمقاومة ومواجهة كافة المشاريع التي تستهدف الأمة على مختلف المستويات الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية وغيرها”.

وأضاف قائلاً "يوم القدس شكّل صرخة حق في وجه العالم الظالم، وهو يوم عالمي لمقاومة كل المحاولات الهادفة للتآمر على قضية فلسطين وهوية القدس بما يعزز مقاومة الشعب الفلسطيني ويسند تمسكه بهوية وعروبة فلسطين وعاصمتها القدس".















