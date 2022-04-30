القيادي عز الدين: مجاهدو شعبنا اخترقوا التحصينات وضربوا الاحتلال في مقتل

أكد أ. طارق عز الدين، المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية اليوم السبت 30/4/2022، أن توقيت العملية البطولية في مغتصبة "أرئيل" يُؤكد أنه رغم الاجراءات الأمنية المشددة والمكثفة إلا أن مجاهدي شعبنا استطاعوا اختراق تلك التحصينات وضرب ضباط أمن المغتصبة في مقتل.

ونعى عز الدين، في مقابلة صحفية تعقيباً على الأحداث المتصاعدة في الضفة، شهيد فلسطين الأسير المحرر يحيى عدوان والذي ارتقى شهيداً برصاص الاحتلال، في بلدة عزون شرق قلقيلية، ليثبت مجدداً أن الاحتلال المجرم مستمر في استهداف أبناء شعبنا، وقتلهم بدم بارد.

وأوضح القيادي عز الدين، أن هذه العملية تأتي لتضرب عمق العدو على أراضينا المحتلة، لتؤكد أن مقاومة شعبنا متصاعدة ومتطورة، وأصبحت على جهوزية عالية وهذا ما يخشاه الاحتلال.

وشدد على أن الاحتلال يعي جيداً أن استمرار جرائمه، لن تمر مرور الكرام، وأن أبناء شعبنا قادرون للوصول إليه، ولن يتركوه ينعم بالأمن والأمان طالما يحتل أرضنا ويقتل أبناءنا.

وأكد أن كتيبة جنين أصبحت تعمل على مستوى وتنظيم عالي، من خلال نصب الكمائن ورصد العدو، والذي مكنها من كشف مخططات قوات الاحتلال ودحره عن ممارسة اقتحاماته وجرائمه.

وشدد على أن كتيبة جنين أصبحت نموذجاً حياً للعمل الفدائي والبطولي في الضفة، والاحتلال يخشى انتقال هذه الظاهرة إلى كل المدن التي أصبحت تواجه اقتحامات الجنود بالنار والاشتباكات المسلحة بشكل يومي.

واعتبر القيادي في الجهاد، أن ما تقوم به كتيبة جنين، مدعاة للفخر من كل أبناء شعبنا، وندعو كل مقاومينا في الضفة للعمل على رفع مستوى التخطيط، للوقوف في وجه الاحتلال.

وأكد، أن الاحتلال يدرك جيداً أن الحرب الاعلامية لا يقل تأثيرها عن الحرب العسكرية، حيث إن ظهور بسالة المقاومين ووصولهم إلى منطقة حساسة وتخطي العقبات واستهداف المستوطنين من نقطة صفر، ولا يريد لهذه الرسالة أن تصل في ظل ادعاء سيطرته الأمنية.

وبين، أن توقيت العملية البطولية مهم جداً في ختام شهر رمضان، وفي يوم القدس العالمي، حيث تظهر توحيد كل الجبهات العربية والإسلامية وإعلانها رص الصفوف والجهوزية العالية لمواجهة الاحتلال.

ورأى القيادي عز الدين، أن هذه العملية رسالة جدية، أن المقاومة بمحاورها وأذرعها العاملة جاهزة للتصدي للاحتلال وإيلامه، رداً على اقتحامات المسجد الأقصى والتنكيل والضرب بالمرابطين والمرابطات.

ودعا القيادي عز الدين أبناء شعبنا إلى ضرورة التحلي بالوعي والحذر من تداول الأخبار التضليلية التي يبثها الاحتلال، وإن حماية وأمن الأبطال منفذي العملية هي مسؤولية وطنية عامة، يتوجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية.

وبين، أن رقعة المواجهة تتوسع، وأبناء شعبنا يعون جيداً أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة، والاحتلال أصبح مستهدفاً في كل شبر من أرضنا، وأن جنوده تحت ضربات المقاومين.

ولفت القيادي في الجهاد، إلى أن الاحتلال يخشى هذه الانتفاضة التي بدأت بالعمل الفدائي من السكين والدهس إلى السلاح بتصنيع فلسطيني، وهو انتصار للمقاومة وفشل ذريع للمنظومة الأمنية.

وطالب عز الدين، الفصائل الفلسطينية بوجوب استثمار الحالة المتصاعدة للمقاومة، ووضع نصب عينها تطوير العمل المقاوم من أجل لجم الاحتلال والوقوف في وجه التحديات.

وقال:"نحن في مرحلة حساسة تستلزم تكثيف الجهود ونبذ الخلافات ومواجهة الاحتلال على أسس وطنية، والارتقاء بالعمل المقاوم وتوجيه ضربات قاضية للجنود وقطعان المستوطنين".