حصيلة ثقيلة على "إسرائيل"..15 قــتيلاً خلال شهر جراء العمليات البطولية

ذكرت مصادر عبرية اليوم السبت 30/4/2022، أن 15 إسرائيلياً قُتلوا في غضون شهر، مع بداية موجة العمليات البطولية الأخيرة، وذلك بعد مقتل حارس أمن "مستوطنة أرئيل" هذه الليلة.

وأفاد موقع واي نت العربي، أن العمليات البطولية وقعت في نهاية مارس/ آذار، وبداية الشهر الحالي، وكانت ترتكز داخل المدن "الإسرائيلية"، إلا أن عملية الليلة وقعت في الضفة الغربية.

وأشارت إلى مقتل 3 "إسرائيليين" في عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" بمدينة "تل أبيب"، في السابع من أبريل/ نيسان على يد الشهيد رعد حازم من سكان جنني.

وقبل تلك العملية، وتحديًدا في التاسع والعشرين من مارس/ آذار الماضي، قتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمدينة بني براك على يد الشاب ضياء حمارشة من سكان جنني.

وقبل ذلك بيومين، قتل ضابطان من شرطة ما يسمى "حرس الحدود" برصاص فلسطينيين من سكان أم الفحم هما أيمن وإبراهيم اغبارية، في عملية إطلاق نار بالخضرية.

وفي الأسبوع الذي سبقه، وقعت عملية قتل 4 إسرائيليين طعًنا في برئ السبع نفذها محمد أبو القيعان من سكان النقب.