 الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد المحرر يحيى عدوان من قلقيلية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، الشهيد البطل الأسير المحرر يحيى علي عدوان (28 عاماً) من بلدة عزون شرق قلقيلية، والذي ارتقى شهيداً برصاص قوات الاحتلال، ليلتحق بركب شهداء شهر رمضان المبارك على طريق القدس والتحرير.

وقالت الحركة في بيان لها وصل" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ندين هذا الإرهاب المجرم الذي يمارسه قادة الاحتلال وجيشه، في تأكيد مستمر على أن هذا الاحتلال قائم على القتل ونشر الدمار والخراب والإفساد في البلاد.

وحملت الحركة في بيانها الاحتلال تبعات هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب يحيى عدوان، مؤكدة أن شعبنا الثائر في كل مكان على أرضنا المحتلة، لن يمرر هذه الجريمة البشعة وهو قادر على الرد على الإجرام الصهيوني بحق أهلنا وأرضنا.

كما أكدت أننا سنمضي قدماً في قتال العدو، ولن يثنينا عن هذا العمل المقدس كل محاولات العدو المجرم، وسيعلم أن مقاومتنا ترد الصاع صاعين، وأن شعبنا الأبي يثبت يوماً بعد يوم قدرته على الوقوف في وجه المحتل.

وطالبت الحركة أبناء شعبنا كافة بكل قواه الحية، بضرورة رص الصفوف وخلق حالة من التحدي والثبات والالتحام مع قوات الاحتلال على نقاط التماس، حتى يعلم العدو أن شعبنا لن ترهبه كل عمليات القتل الإجرامية.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين



تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد البطل الأسير المحرر يحيى علي عدوان (28 عاماً) من بلدة عزون شرق قلقيلية، والذي ارتقى شهيداً برصاص قوات الاحتلال، ليلتحق بركب شهداء شهر رمضان المبارك على طريق القدس والتحرير.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ندين هذا الإرهاب المجرم الذي يمارسه قادة الاحتلال وجيشه، في تأكيد مستمر على أن هذا الاحتلال قائم على القتل ونشر الدمار والخراب والإفساد في البلاد.

نحمَّل الاحتلال تبعات هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب يحيى عدوان، ونؤكد أن شعبنا الثائر في كل مكان على أرضنا المحتلة، لن يمرر هذه الجريمة البشعة وهو قادر على الرد على الإجرام الصهيوني بحق أهلنا وأرضنا.

نؤكد أننا سنمضي قدماً في قتال العدو، ولن يثنينا عن هذا العمل المقدس كل محاولات العدو المجرم، وسيعلم أن مقاومتنا ترد الصاع صاعين، وأن شعبنا الأبي يثبت يوماً بعد يوم قدرته على الوقوف في وجه المحتل.

نطالب أبناء شعبنا كافة بكل قواه الحية، بضرورة رص الصفوف وخلق حالة من التحدي والثبات والالتحام مع قوات الاحتلال على نقاط التماس، حتى يعلم العدو أن شعبنا لن ترهبه كل عمليات القتل الإجرامية.

نتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد يحيى عدوان، ونؤكد لهم أننا سنصون دماء الشهداء، وسنبقى نحمل راية الجهاد والمقاومة حتى التحرير.

التحية لشهداء شعبنا البطل وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 29 رمضان 1443هـ - 30 إبريل 2022م