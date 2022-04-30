موعد صلاة عيد الفطر في الاردن 2022 والمساجد التي ستقام بها الصلاة

موعد صلاة عيد الفطر في الاردن 2022 و المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في الأردن. يودع المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك ويستقبلون عيد الفطر ، حيث يؤدون شعائر دينية ، وأولها صلاة عيد الفطر. سنتعلم من خلال محتويات المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد في الأردن.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الاردن

توقيت صلاة العيد في الأردن 2022 سيكون في جميع مصليات ومساجد المملكة الأردنية في الساعة (06:45) صباحًا، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، كما أعلنت الوزارة عن اسم أكثر من 800 مسجد ومصلى حول المملكة تم تخصيصهم لإقامة صلاة العيد فيهم.

المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في الأردن

مصلى الشهيد فوزي الحدبان

ساحة مدارس المجدين العالمية

الساحة بجوار مسجد العباس شريدة

مسجد مهدي خلف والساحة المجاورة

ساحة مدرسة أكاديمية الأنجال

الساحة المجاورة لجامع المجاهد

مصلى مدرسة الخضر

الساحة المقابلة لمسجد ابو حمرة

الساحة المجاورة لكلية مسجد الدعوة

ساحة مدرسة أم سلمة

ملعب ابو جسار

ساحة مدرسة توليف

ساحة روضة ومدرسة درة الإسلام

باحة جامع أحمد الهندي

مصلى دوار عكارما

ساحة جامع سعد بن الربيع

ساحة مدرسة أم سلمة

سيف الدين محمد ابراهيم العبادي.

ساحة قاعة الأوركيد.

يوسف عزت يوسف جرادات

باحة مدرسة طلحة بن عبيد الله

ملعب حمزة بن عبد المطلب الأول

مصلى الساحة المقابلة للترخيص

مصلى إشارة المصانع

الساحة المقابلة لمسجد عمر الهملان

جعفر موسى

استاد أكاديمية البحث الخاصة

الساحة المقابلة لمسجد البر

ساحة مدرسة اليوبيل

المصلى المقابل لجامع علي بن أبي طالب

الساحة بجوار مسجد عبد الله بن عمر

الساحة بجوار مسجد عبدالله خلف

الساحة المقابلة لمسجد الراشدين

ساحة مجاورة لتنمية المجتمع المحلي

الساحة المجاورة لنادي كوكا كولا

الساحة المقابلة للحديقة السكنية

مصلى مدرسة الانسي

الساحة المجاورة لمسجد الحج

ساحة أكاديمية علماء المستقبل

ساحة مدارس الكفاءة العالمية

مدارس النصر الحديثة

طارق احمد محمد عمرو عمان الاول

ميدان حديقة عدن

ساحة الجامع الكبير في البيضاء

ساحة مدرسة أم حبيبة

الساحة بجوار مسجد مصبح المساعيد

الساحة المجاورة لجامع الحيط