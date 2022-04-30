هيئة المعابر تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 30 ابريل 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت/ "ايرز" حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6926 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9371 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6824 مواطنين و77 أجنبياً، و25 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 9258 مواطناً، و69 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.