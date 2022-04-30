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بلاغ عسكري مقتضب بعد قليل لـ" سرايا القدس كتيبة جنين"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:37 ص
30 ابريل 2022
بلاغ عسكري مقتضب بعد قليل لـ" سرايا القدس كتيبة جنين"
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