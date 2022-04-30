دعاء آخر يوم رمضان 2022- دعاء آخري يوم رمضان قبل المغرب، بقيت ساعات قليلة على انتهاء شهر رمضان المبارك 2022، ففي هذه الأيام يجتهد المسلمون في كل مكان، لمضاعفة الأدعية والصلوات وإحياء الليالي الأخيرة في المساجد، كما يجتهدون في مضاعفة الأعمال الصالحة والخيرة، لم يتبقى على شهر رمضان سوى باقي ساعات هذه اليوم ويوم غد فقط، ثم ينتهي الشهر الفضيل لهذا العالم، وينتظره المسلمون في العام المقبل، حتى يؤدوا الفروض ويحيون جميع السنن النبوية، طلبا للأجر والثواب والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.، فهو فرصة عظيمة لتلاشي السيئات وكسب الحسنات.

دعاء اليوم الأخير من رمضان 2022

ويشغل بال المسلمين في جميع أنحاء المعمورة في البحث عن دعاء آخر يوم رمضان 2022- دعاء آخري يوم رمضان قبل المغرب، حتى يودعوه بالأدعية والأعمال الصالحة والخيرات العظيمة، فالملايين منهم استثمر هذه الأيام الفصيلة، لنيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن اجتهد في هذه الشهر فله الأجر والثواب، ومن قصر فقد خسر كثيرا، لهذا يهتم المسلمون الصائمون في البحث عن دعاء اليوم الأخير من رمضان 2022، وهو ما توفره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على موقعها الإلكتروني، حتى تعم الفائدة والمعرفة بهذه الأدعية بين الجميع.

دعاء آخر يوم في رمضان مكتوب

المسلمون يستودعون في هذه الساعات أيام الشهر الفضيل، فمعظمهم استثمر هذه الفرصة العظيمة والفريدة بكل لحظاتها، وذلك من أجل كسب الحسنات، والتكفير عن الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان في حياته، فهي أيام معدودة، لكنها عظيمة، فشهر رمضان يعد من أعظم شهر السنة، إذ إن ليلة القدر تعد خير من ألف شهر، أي بها خير أكثر من 83 سنة، ولا يعلم خير ليلة القدر إلا الله وحده سبحانه وتعالى، لهذا يجتهد المسلمون في البحث وترديد دعاء آخر يوم في رمضان مكتوب، لأن على المسلم أن يردد تلك الأدعية بلسانه، لا أن يسمعها عبر مكبرات الصوت، أو المسجلات، أو الأجهزة الخلوية.

دعاء اليوم الأخير من رمضان قبل غروب الشمس

الأدعية الرمضانية ليس لها صيغة معينة، أو محددة، فهي ليست شبيهة بالقرآن الكريم، ويمكن للمسلم أن يدعي الله سبحانه وتعالى بالطريقة والأسلوب الذي يتقنه، أو يريده، كما إنه حر باختيار الأدعية، فهي كثيرة جدا، وقد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يرددونها، لهذا نرفق لكم دعاء اليوم الأخير من رمضان قبل غروب الشمي، وكذلك عدد من الأدعية التي قد تُختم بها الشهر الفضيل بأفضل صورة ممكنة.

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا.

اللهم لا تجعل رمضان ينقضي إلا وانت راضٍ عنا، اللهم بلغنا مانود واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يسد.

اللهم بلغنا في رمضان بلوغًا يغير حالنا الى أحسنه ويهذب نفوسنا، ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمه ومغفرة وعتق من النار.

- "اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً".

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم أعده علينا سنين عديدة وأعوامًا مديدة ونحن بأفضل صحة وأحسن حال.

ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله اخر عهدنا به اللهم أعده علينا بالخير أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن ومن نحب بأتمّ الصحة والعافية.

اللهم يا حي يا قيوم وسعت رحمتك كل شيء يا ذا الجود والفضل والكرم نسألك ان تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك.

اللهم أعده علينا وعلى المسلمين اعواماً عديده وأعتق رقابنا ورقاب والدينا وذريتنا من النار.

وداعا يا خير الشهور اللهم اجعل أسمائنا من اللذين قبلت أعمالهم في رمضان وعتقت رقابهم من النار واعده علينا اعواما عديدة.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء اللهم إنا نستودعك أدعيه فاضت بها قلوبنا فأستجوبها يا رحيم.

ربِّ، أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكُرْ عليَّ، واهدِني، ويسِّر لي الهدى، وانصرني على مَن بغى علي.

ربِّ، تقبَّل فيه توبتي، واغسل حَوْبتي، وأجِبْ دعوتي، وثبِّتْ حجتي، وسدِّد لساني، واهدِ قلبي، واسلُلْ سَخِيمة “حِقد” صدري.