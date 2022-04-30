سرايا القدس - كتيبة جنين: استهدفنا قوة خاصة للاحتلال بالرصاص وأجبرناها على الهروب

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، فجر اليوم السبت 30 ابريل 2022، أنها استهداف قوة خاصة للاحتلال بالرصاص، كانت تحاول الدخول إلى مدنية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، في تصريح مقتصب، عبر "تيلجرام"، أن مجاهديها استهدفوا قوة خاصة للاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص بعد اكتشاف أمرها، وإجبارها على الهروب.

وتتصاعد وتيرة العمليات الفدائية في الضفة والقدس والداخل المحتل، رداً على الاعتداءات والجرائم المتكررة من قوات الاحتلال الفلسطيني ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق.