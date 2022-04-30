عز الدين: عملية "أرئيل" تأكيد على استمرار العمل الفدائي في مقاومة الاحتلال

بارك المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، اليوم السبت 30 ابريل 2022، العملية البطولية والتي نفذها مقاومون فلسطينيون في مغتصبة "أرييل"، وقتل فيها جندي صهيوني وجرح آخر.

وقال عز الدين في تصريح صحفي: "إن هذه العملية البطولية، تأتي لتؤكد على استمرارية العمل الفدائي في مقاومة الاحتلال، ولتقول إن المقاومة لن تنسى جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا".

وشدد عز الدين في تصريح صحفي على أن العميلة البطولية الليلة، تثبت من جديد، فشل المنظومة الأمنية الصهيونية، وأن هزيمة العدو باتت قريبة بإذن الله.

ووجه عز الدين تحية إجلال وإكبار لمقاومي شعبنا، الذين يسطرون أروع آيات الصمود والتحدي ويحطمون هذا الكيان المؤقت والدخيل على أرضنا.

وأضاف: "نعاهد شعبنا باستمرارنا في نهج الكفاح والمقاومة، حتى نيل حقوقنا كاملة غير منقوصة ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الجمعة مقتل "حارس أمن" في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "أرئيل"، تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا ان الطواقم الطبية فشلت في إنقاذ حياته.