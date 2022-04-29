مقتل حارس أمن في هجوم اطلاق نار قرب مستوطنة "اريئيل" قرب سلفيت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:51 م
29 ابريل 2022
عملية فدائية
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أعلنت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الجمعة مقتل "حارس أمن" في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

و أكدت القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل ، تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة ، الا ان الطواقم الطبية فشلت في انقاذ حياته.

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فإن شابين مسلحين وصلا الى بوابة مستوطنة أرئيل وأطلقا النار صوب حارس الأمن ما أدى الى اصابته بجراح خطيرة للغاية ، فيما اعلن لاحقا عن مقتله.

وقالت ان الجيش "الإسرائيلي" دفع بتعزيزات كبيرة قرب مستوطنة أرئيل ، ويجري حالاي عمليات تمشيط واسعة بحثا عن منفذي عملية اطلاق النار.

و قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الحدث في مستوطنة "أريئيل" لم ينتهي بعد، ويجري ملاحقة المنفذين

و أوضح مراسل الإذاعة بأن مركبة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية من نوع سوزوكي زرقاء اقتحمت البوابة إلى داخل مستوطنة أريئيل ، و أطلق منفذان النار من بندقية كارلو على حارس الأمن هناك وقتلوه بشكل فوري ، مشيرة الى أن الحدث لم ينته بعد، و يتم مطاردة المنفذين الآن.

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