مقتل حارس أمن في هجوم اطلاق نار قرب مستوطنة "اريئيل" قرب سلفيت

أعلنت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الجمعة مقتل "حارس أمن" في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

و أكدت القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل ، تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة ، الا ان الطواقم الطبية فشلت في انقاذ حياته.

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فإن شابين مسلحين وصلا الى بوابة مستوطنة أرئيل وأطلقا النار صوب حارس الأمن ما أدى الى اصابته بجراح خطيرة للغاية ، فيما اعلن لاحقا عن مقتله.

وقالت ان الجيش "الإسرائيلي" دفع بتعزيزات كبيرة قرب مستوطنة أرئيل ، ويجري حالاي عمليات تمشيط واسعة بحثا عن منفذي عملية اطلاق النار.

و قالت إذاعة جيش الاحتلال إن الحدث في مستوطنة "أريئيل" لم ينتهي بعد، ويجري ملاحقة المنفذين

و أوضح مراسل الإذاعة بأن مركبة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية من نوع سوزوكي زرقاء اقتحمت البوابة إلى داخل مستوطنة أريئيل ، و أطلق منفذان النار من بندقية كارلو على حارس الأمن هناك وقتلوه بشكل فوري ، مشيرة الى أن الحدث لم ينته بعد، و يتم مطاردة المنفذين الآن.