طالع سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في مصر السبت 30 ابريل 2022

سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت 30 ابريل 2022، شهدت أسعار الدولار تبايناً مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، والبنوك الحكومية والخاصة لكنه بقي فوق 18.5 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر

و استقر متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لم يتغير سعر الدولار، ليبقى عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

فيما نزل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) إلى نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، أمس.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، مقابل 19.52 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، أمس.

وهبط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.40 جنيه للشراء، و19.72 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر بذات الانخفاض.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، انخفض سعر اليورو إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.53 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، أمس.

كما نزل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، مقابل 23.19 جنيه للشراء، و23.30 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) بقى سعر الريال السعودي، عند نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكرر نفس السعر.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، مسجلًا 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 60.05 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع، مقابل 60.18 جنيه للشراء، و60.55 جنيه للبيع، أمس.