طالع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 ابريل 2022، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر رغم ارتفاع المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 1137 جنيها، مقابل 1138 جنيها، صباحًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر إلى 994.57 جنيه مقابل 995.41 جنيه، صباحًا.

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 852.48 جنيه مقابل 853.20 جنيه، صباحًا، وفقا لمنصة "جولد برايس توداي".

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 663.03 جنيه مقابل 663.60 جنيه، امس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر إلى 568.31 جنيه مقابل 568.79 جنيه، صباحًا.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 35349 جنيها (1912 دولارا)، مقابل 35379 جنيها (1913 دولارا)، صباحا.

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل 7957 جنيها مقابل نحو 7963 جنيها، امس.