"الشاباك" يوضح موقفه المتخذ حول منع "بن غفير" من الوصول الى باب العامود بالقدس

قال جهاز الأمن العام "الإسرائيلي"، الشاباك إن موقفه بشأن منع وصول عضو الكنسيت المتطرف ايتمار بن غفير الى منطقة باب العامود الأسبوع الماضي اتخذ مدعوما من قبل المخابرات و لم يكن موقفه لوحده.

و بين جهاز الشاباك في بيان له أنه يدرك أهمية حرية التنقل بشكل عام و على وجه الخصوص لأعضاء الكنسيت، و لكن كانت هناك حالة استثنائية للغاية، و تم اتخاذ القرار بدعم من المخابرات لوجود شبه يقين بحدوث ضرر بما سماه "أمن الدولة".

و قال الشاباك في بيانه إنه يعمل على منع أي عمل مقدماً من شأنه قد يؤدي الى تصعيد أمني قد يؤدي الى الحاق الأذى بأفراد الشرطة و الجيش و المدنيين.

و أطلق عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير حملة إعلامية ضد رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

وبحسب موقع والا العبري فإن بن غفير يرى أن رئيس الشاباك أخفق في منع عمليات مسلحة والمواجهات في المسجد الأقصى.

هذا ونشر بن غفير، إعلانا يحمل صورة بار، وكتب فيه: "رونين بار برئاسة الشاباك: أخفقت في المسجد الأقصى، أخفقت في بئر السبع، أخفقت في الخضيرة وبني براك، أخفقت في غزة . وتتهم الآن إيتمار بن غفير وتقول إنه يجب تحييده؟".