نصائح لتناول "الفسيخ" و "الرنجة" دون أضرار جانبية في عيد الفطر 2022

يعد الفسيخ والرنجة هي الأكلة الشعبية التي يتناولها الناس في عيد الفطر على سفرة الغداء، و في هذه المقالة يضع لكم فريق فلسطين اليوم بعض النصائح اللازمة قبل تناول الفسيخ للتخلص من أي ميكروبات وتجنب حدوث أي مضاعفات.

* شراء الفسيخ قبل العيد بعدة أيام ووضعها في الفريزر لقتل الميكروبات أو الطفيليات بها

* يفضل التعامل حرارياً مع الفسيخ لقتل أي ميكروبات بها حيث يمكن قلي الفسيخ في الزيت الساخن لمدة بسيطة وكذلك يمكن شواء أو غلي الرنجة للتخلص من أي ديدان أو طفيليات.

* عصر الكثير من الليمون على الفسيخ لقتل أي بكتيريا ضارة

* تناول كوب من الماء المختلط بالليمون قبل وبعد تناول الأسماك المملحة لتجنب أي تأثير ضار لها

* ينصح بغسل الفسيخ والسردين بالخل المخفف مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملح به

* تناول البصل الأخضر والأحمر مع الفسيخ حيث يعتبر البصل أفضل قاتل للبكتيريا والميكروبات

* وبالنسبة للحوامل او مرضى القلب والكلى او من يشكو من ارتفاع ضغط الدم فيجب تجنب تناول الأسماك المملحة او غسل الفسيخ والملوحة و الرنجة بالخل جيدا مع عصير الليمون لتقليل نسبة الملوحة في الاسماك وتناول كمية قليلة منها مع الإكثار من تناول الخس البلدي والخيار الطازج لتقليل سرعة امتصاص الجسم للأملاح الموجودة في الفسيخ.. ويمكنهم أيضا تناول الملانة، وهي الحمص قبل تمام نضجه لأنه عالي البروتين النباتي وليوفر مناخاً معتدلاً مع البروتين السمكي المملح في الفسيخ .

* يجب علي مرضى السرطان الابتعاد نهائياً عن تناول الفسيخ و الرنجة حيث ان الأسماك الزيتية تقلل من تأثير العلاج الكيماوي .

* يفضل إضافة الطحينة إلى الرنجة و الفسيخ لتقليل نسبة الملوحة فيها.

* يجب الاكثار من شرب الماء و ذلك للتقليل من تركيز الملح وللتخلص من الملح الزائد خارج الجسم .

* يجب تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب بعد أكل الفسيخ، حيث إن هذه الاكلات غنية بعنصر البوتاسيوم فتساعد على إخراج الملح من الجسم .

* يجب ايضا شرب الكركديه فهو يساعد على إدرار البول وبالتالي يتخلص الجسم من الأملاح الزائدة.

* الحرص على شرب الشاى الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة , حيث يساعد على تطهير المعدة من اي ميكروبات او جراثيم .