جمعية الهلال الأحمر ترد على ادعاءات الاحتلال بشأن الاصابات في المسجد الأقصى

ردت جمعية الهلال الأحمر مساء اليوم الجمعة على ادعاءات وصفتها بـ "المغرضة" للناطق باسم شرطة الاحتلال بشأن ما وصفه "بأكاذيب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" حول عدد الاصابات في الحرم القدسي الشريف.

و أكدت الجمعية في تصريح لها انها تحظي بمصداقية عالية حول ما يصدر عنها من معلومات وهي تستند الى عملها المباشر وسجلاتها الدقيقة.

و أضافت الجعية ن إحصاءاتها بخصوص الاصابات تشمل تلك الناتجة عن الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح والاعياء الشديد الناتج عن الغاز المسيل للدموع؛ علما ان الاحصائيات لا تشمل ما يصفه المتحدثون باسم شرطة الاحتلال بحالات الهلع.

و شددت الجمعية على انها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها لافتراءات ويتم دحضها حتى من قبل جهات اسرائيلية؛ والتي تستهدفها لأدائها المتميز في العمل الانساني والثقة العالية التي تحظى بها في اوساط ابناء شعبنا وعلى الساحة الدولية.