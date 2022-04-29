أجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر السعيد 2022 للأهل والأصدقاء

رسائل تهنئة بعيد الفطر السعيد 2022 جميلة للأهل والأصدقاء ، ولا يزال المواطنين في جميع مختلف أنحاء الدول العربية في البحث عن مسجات التهاني التي تحمل أروع وأجمل أنواع المحبة والمودة ولقد حرص فريق فلسطين اليوم على وضع هذه المقالة التي نتناول فيها تلك الرسائل ، وبحسب الدراسات والبيانات الفلكية فإن يوم الأحد المقبل 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك) ، حيث بدأ الأهالي بالتحضير لأنفسهم في استقبال عيد الفطر ، وفيما يلي رسائل تهنئة العيد للأهل والأصدقاء ، كما وندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

رسائل قصيرة عن عيد الفطر للأهل

عائلتي وأهلي، ما العيد إلا وجودكم حولي، دمتم لي عيدًا لكل أعوامي، عيد فطر سعيد.

عائلتي يا من ينبض قلبي حبًّا لكم، كل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا أعوامًا عديدة.

عائلتي الكريمة ومصدر فخري واعتزازي على مرِّ السنين، كل عام وأنتم بألف خير وعيد فطر سعيد.

كل عام وعائلتي بصحة وسعادة دائمة، أعاده الله عليكم بالخير والبركات وأنتم بموفور الصحة والعافية.

عائلتي الجميلة جعل الله عيدكم هذا مليئًا بالأفراح، وأسعد الله قلوبكم، وكل عام وأنتم الخير وبخير.

رسائل قصيرة عن عيد الفطر للأصدقاء

ما أجمل أن يُهنّئ المسلم أصدقاءه في عيد الفطر! فالتهنئة والدعاء للأصدقاء تزيد من المحبة والمودة بينهم، وفيما يأتي رسائل قصيرة للأصدقاء بمناسبة عيد الفطر:

أصدقائي يا رفقة العمر الصالحة، كل عام وأنتم بخير وعيد فطر مبارك. أصدقاء العمر يا أحبتي دمتم لي عيدًا أفرح به كل عام، وكل عام وأنتم بألف خير.

كل عام وأنتم بخير وبهجة مع من تحبون، وعساكم من عواده.

لكل أصدقائي وأحبائي كل عام وأنتم بخير، وكل عام والفرح يغمركم أنتم ومن تحبون.

أصدقائي وأحبتي وزملائي يا رفقاء دربي كل عام وأنتم وعائلاتكم الكريمة بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد.

أصدقائي ورفقاء دربي كل عام وأنتم بأحسن حال، وكل عام وأنتم بألف خير.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، اللهم أعده علينا وعلى من نحب أعوامًا كثيرة ونحن بصحة وعافية وسعادة وأمانٍ.

رسائل قصيرة عن عيد الفطر للزوج

زوجي ورفيق أيامي، يحتفل الناس بعيد الفطر وأنا أحتفل بوجودك معي لأنك أنت عيدي، كل عام وأنت لي الخير.

زوجي الغالي ها قد أتى العيد ونحن معًا، وأتمنى من الله أن تكون جميع أعيادي وأنت بجانبي، عيد فطر سعيد.

كل عيد فطر وأنت بخير وبقربي دائمًا، لأن سعادتي في العيد لا تكتمل إلا في وجودك، أطال الله في عمرك وحفظك لي.

أقدم أغلى تهنئة لأغلى إنسان على قلبي في هذه الدنيا، كل عام وأنت عيدًا لي ولأطفالنا، كل عام وأنت بألف خير.

كل عام وأنت أقرب الناس إلى قلبي، كل عام وأنا أحبك أكثر، عيد فطر سعيد.

رسائل قصيرة رسمية عن عيد الفطر

بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد أتقدم بأحرِّ التهاني وأصدق التبريكات إلى عائلتي وكل أصدقائي ومن أحب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف بخير.

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتقبل الله منكم الطاعات.

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة كلها بالخير، واليمن، والبركات.

بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك اللهم أعده علينا بالخير الوفير أعوامًا عديدة ونحن بأفضل حال، وكل عام وأنتم بألف خير.