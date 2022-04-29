الجهاد الاسلامي: تفاعل الشعوب الاسلامية بيوم القدس أعطى للمقاومة قوة ودافعاً للعمل والصمود

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة بالمواقف الأمينة والصادقة في دعم فلسطين ومقاومتها وبالمشاركة الواسعة في إحياء فعاليات يوم القدس.

و أكدت الحركة في بيان لها أن تفاعل الشعوب الإسلامية في يوم القدس شكل لطمة على وجوه المطبعين والمتحالفين مع العدو الصهيوني، وأعطى للمقاومة قوة ودافعاً للعمل والصمود والجهاد.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

🔻 بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نشيد بالمواقف الأمينة والصادقة في دعم فلسطين ومقاومتها وبالمشاركة الواسعة في إحياء فعاليات يوم القدس

تعبر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن بالغ اعتزازها وتقديرها للمواقف الأمينة والصادقة التي صدحت بها القيادات العربية والإسلامية في مختلف بلاد العالم الإسلامي دعماً لفلسطين ومقاومة شعبها في يوم القدس العالمي.

وتشيد الحركة بالمشاركة الجماهيرية والرسمية الواسعة في مسيرات إحياء يوم القدس، فلقد جسدت المشاركة الواسعة والمواقف التي صدح بها القادة والمسؤولون، جسدت روح المسؤولية والانتماء للقدس، وهي تعبير صادق عما تمثله القدس في وعي ووجدان المسلمين على امتداد العالم الإسلامي.

إن تفاعل الشعوب الإسلامية في يوم القدس شكل لطمة على وجوه المطبعين والمتحالفين مع العدو الصهيوني، وأعطى للمقاومة قوة ودافعاً للعمل والصمود والجهاد.

إننا على ثقة تامة بأن هذه المواقف ستتحول إلى برامج عمل لدعم المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والاستعداد الدائم للتصدي للعدوان والإرهاب الصهيوني وتحقيق مزيد من الانتصارات في صراعنا المفتوح مع العدو الصهيوني حتى دحره وطرده وتحرير كل شبر من أرض فلسطين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 28 رمضان 1443هـ، 29 إبريل 2022م