35 قتيلا في تفجير استهدف مسجدا بكابول

قُتل 35 شخصا في انفجار وقع بمسجد سني في العاصمة الأفغانية كابول اليوم، الجمعة، حسب ما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية.

وحسب ما أفاد مصدر حكومي أفغاني، فإن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف المسجد ارتفع إلى 35 قتيلا و76 جريحا.

وشهدت أفغانستان تفجيرات دامية في الأسبوعين الماضيين، تبنى بعضها تنظيم "داعش" وأوقعت عشرات القتلى.

وذكر مساعد المتحدث باسم الوزارة باسم الله حبيب لوكالة فرانس برس إن "الانفجار وقع بعد ساعتين من صلاة الجمعة وفيما كان المصلون يؤدون شعائر"، مضيفا أن 15 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح.

ونقل الجرحى في سيارات إسعاف إلى مستشفى في وسط كابول، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

ورفض عناصر طالبان الموجودون في المستشفى السماح بدخول الصحافيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش.