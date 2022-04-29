السيد نصرالله: ايران قد تضرب الكيان الإسرائيلي بحال استمر باستهداف وجودها بالمنطقة

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى مواجهة مسار التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفي رأس هذا المسار العمليات في داخل فلسطين المحتلة.



وأوضح السيد نصرالله أن أكبر رد كان على اللقاء التطبيعي في النقب، هو العمليات التي حصلت في تل أبيب وفي فلسطين المحتلة، واصفاً الرد بالقاسي والحاد والحاسم، وقال إن ما جرى وجه رسالة إلى الدول التطبيعية، بأن علاقتكم مع "إسرائيل" لن تحميكم.



وكشف السيد نصرالله أن الجمهورية الإسلامية وبعد أن ردت بقصف مقر الموساد في اربيل، بـ 12 صاروخ فاتح 110، أبلغت دول المنطقة التي طبعت مع "إسرائيل" وأقامت علاقات معها، بأن أي اعتداء على إيران انطلاقا من هذه الدول، سترد عليه إيران على هذه الدول، وعلى القاعدة الأساسية الإسرائيلية في هذه الدول.



وأكد السيد نصرالله أن موقف الجمهورية الجمهورية الإسلامية تطور انطلاقاً من الموقف الميداني والعسكري إلى حد أنها قد تقدم، في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على الوجودات الإيرانية في المنطقة، إلى ضرب الكيان الإسرائيلي مباشرة، وقال إن "هذا الموقف يتطور، ومقدماته تكبر، والمسألة تقف عند السلوك الإسرائيلي، والحماقة الإسرائيلية".