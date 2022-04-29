الكويت تُحيل فريق إعلامي للتحقيق والسبب "خريطة فلسطين"

قررت وزارة الإعلام الكويتية إحالة فريق إعلامي يقدم برنامج مسابقات في القناة الثانية للتحقيق بعد نشر خريطة "إسرائيل" بدلاً عن فلسطين بطريق الخطأ.

وأكد وزير الاعلام الدكتور حمد روح الدين على ضرورة تحري الدقة في العمل، وأن الوزارة لن تتردد في اتخاذ اي اجراء قانوني في حق المقصرين.

وكانت القناة الثانية الكويتية والناطقة باللغة الإنجليزية قد بثت برنامجا للمسابقات. ظهر فيه هذا الخطأ الذي أثار استياء العديد من الكويتيين على مواقع التواصل.

وظهرت مقدمة البرنامج وهي توجه سؤالا لعدد من المقيمين الأجانب وتسألهم في أي بلد تتواجد مدينة الطيور.

وبحسب الفيديو المتداول، أظهرت القناة خريطة لتوضح للمشاهدين مكان توجد فيه المدينة التي تم السؤال عنها، ليظهر اسم “إسرائيل” على خريطة فلسطين.

ووفقا للقانون الكويتي، تعد “إسرائيل” دولة معادية. ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل"، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.