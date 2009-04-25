إلقاء زجاجة حارقة باتجاه سيارة رئيس بلدية بيت لحم أمام منزله

فلسطين اليوم - غزة

ألقى مجهول زجاجة حارقة مساء اليوم السبت، باتجاه سيارة رئيس بلدية بيت لحم فيكتور بطارسة اثناء وقوفها امام منزله الكائن في شارع جمال عبد الناصر في المدينة، دون ان تصاب باذى.

وقال بطارسة انه لم يكن في البيت ساعة القاء الزجاجة الحارقة على سيارته الخاصة، وانه متواجد في مهمة للبلدية في مدينة اريحا، وقام بابلاغ الشرطة التي شرعت بالتحقيق في الحادث.

وقد ادان المجلس البلدي الحادثة،وطالب بالتحقيق فيها، كما ادانت الجبهة الشعبية حادثة الاعتداء على سيارة رئيس البلدية، وطالبت الجهات الامنية بالتحقيق فيها ومحاسبة الفاعلين.