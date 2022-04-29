مظاهرات في البحرين في يوم القدس العالمي

خرجت تظاهرات في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الجمعة، نصرةً للمسجد الأقصى المبارك في يوم القدس العالمي.

ووفق موقع "العهد" خرج مئات البحرينيين ليلًا في مسيرات حاشدة إحياءً ليوم القدس العالمي رُفعت خلالها الشعارات المؤيّدة للقضية الفلسطينية والرافضة لتطبيع آل خليفة مع العدو الصهيوني.

وأكثر من منطقة وبلدة شهدت مظاهرات شعبية. أهالي البلاد القديم وأبو صيبع وكرباباد أكدوا في تحرّكاتهم أنهم لن يتخلّوا عن خيار المقاومة ودعم القضية الفلسطينية، مشدّدين على أن أهل البحرين وكلّ ذرّة تراب من بلدهم تتبرّأ من التطبيع والخيانة، وأنهم وفلسطين شعب واحد يتشاركون العداء لـ"اسرائيل".