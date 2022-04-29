مركز الفلك الدولي يعلن موعد عيد الفطر السعيد 2022

أعلن مركز الفلك الدولي، عن موعد حلول عيد الفطر 2022 في الدول العربية والإسلامية، مبينا أنه من المتوقع أن يحل العيد يوم الاثنين في عدة دول عربية وإسلامية ويوم الثلاثاء في أخرى.

ووفقا لمرصد الفلك الدولي، فإن الدول التي بدأ فيها رمضان يوم السبت، ستتحرى الهلال يوم السبت، على أن يكون يوم الأحد المتمم للشهر الكريم والإثنين أول أيام العيد.

وأوضح أن الدول التي بدأ فيها رمضان يوم الأحد، فإنها تتحرى الهلال يوم الأحد ويكون الشهر الكريم 29 يومًا، ليوافق الإثنين أيضا أول أيام عيد الفطر، مشيرا إلى أن هناك 3 دول يكون فيها أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الثلاثاء.

وأكد المرصد أن الهند وبنجلاديش وباكستان، التي تتضمن أكثر من نصف مليار مسلم، سيصومون الاثنين، ويكون يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر السعيد.