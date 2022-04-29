إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن وقلقيلية

أصيب، اليوم الجمعة، عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس وقلقيلية.

وأفادت مصادر طبية، بأن الطواقم الطبية تعاملت عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأخرى سقوط أثناء مطاردة الاحتلال للشبان، عولجت جميعها ميداني.

وفي قلقيلية، ذكر الهلال الأحمر، ان 9 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المواجهات اندلعت بعد أداء صلاة الجمعة عند جبل صبيح في بيتا، وأخرى في بيت دجن.

يشار إلى أن المواجهات تندلع أسبوعيا عند جبل صبيح، وفي قرية بيت دجن، لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة للاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح الاستيطان.