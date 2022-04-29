الاحتلال يستهدف الصيادين غرب غزة والأراضي الزراعية شرق خان يونس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين شمال غرب محافظة غزة، والأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس.

وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم.

إلى ذلك، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية بنيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وأجبرتهم على الانسحاب من البحر.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تتعمد بشكل يومي إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق القطاع، وتجاه الصيادين.